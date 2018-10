Onkologická ambulancia je dočasne zrušená, za liečbou musia cestovať

Rana pre pacientov z Vranova. Čo hovorí odborníčka?

16. okt 2018 o 14:48 Petra Hladká

VRANOV NAD TOPĽOU. Rakovina – slovo, ktoré si z úst lekára nechce vypočuť nikto. Vo Vranovskom okrese sú však stovky pacientov, ktorí s touto diagnózou bojujú. Teraz to budú mať ťažšie.

Onkologická ambulancia s lôžkovou časťou vo Vranovskej nemocnici bola zrušená. Dôvod je prozaický – chýba lekár. Ťažko chorí pacienti si musia hľadať iného špecialistu v okolitých mestách. Ak nemajú auto, sú odkázaní na autobusy, vlaky či taxíky.

Inokedy plná čakáreň pred onkologickou ambulanciou vo Vranove zíva prázdnotou. Len z času na čas sem zablúdi pacient, ktorého zarazí oznam na dverách. Pod ním sú kontakty na onkologické ambulancie v okolitých mestách. Ľudia s ťažkou diagnózou majú smolu. Za liečbou musia cestovať. O dočasnom prerušení prevádzky ambulancie dokonca ani nevedeli.

„Prišla som sem, chvíľu som si posedela v čakárni a keď dlho nikto nevychádzal, všimla som si na dverách oznam... Je to hrozné – naozaj si musím hľadať nového lekára? Ako sa k nemu dostanem? Akoby som to nemala dosť ťažké aj bez toho,“ hovorí so slzami v očiach jedna z dnes už bývalých pacientok vranovskej onkologickej ambulancie.

Slová pacientky potvrdzuje aj Ružena Vasilišinová z OZ Narcis – ľudia vzdorujúci rakovine:

„O plánovaní zrušenia tohto onkologického oddelenia sme neboli oficiálne oboznámení. Pacienti toto zrušenie vnímajú zle, pretože treba cestovať nielen z Vranova, ale aj napr. z dedín, a to nie raz, ale potom aj viackrát, podľa potreby. Stále sú to onkologickí chorí ľudia,“ hovorí.

Za celým problémom je podľa vedenia nemocnice absencia lekára.