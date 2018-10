Pekár: Budúcnosť? Kolmo štartujúce lietadlá

Hovoríme s Vladimírom Pekárom, leteckým inžinierom, ktorý šéfuje výrobe ultraľahkého lietadla Shark.

19. okt 2018 o 0:00 Michal Frank

Aká bude budúcnosť leteckej dopravy? letecký inžinier Vladimír Pekár má jasnú predstavu.

Ako sú dnes bežné osobné autá, takto budú raz bežné osobné lietadlá.

Alebo to bude inak? Viac nám prezradil v rozhovore.

Je naozaj technológia tak pripravená, že o dva roky by ultralighty mohli byť bežne v prevádzke?

- V tomto okamihu štartujem projekt niečoho, čo nosím v hlave 15 rokov. Tá doba je skutočne tehotná. Všetky potrebné technológie sú dnes dostupné. Treba to dať dokopy. Nehovorím o ultralightoch, ale o kolmoštartujúcom lietadle, ktoré bude mať potrebnú ekonomiku, dolet a rýchlosť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V skratke to teda znamená, že je to lietadlo, ktoré na vzlet nepotrebuje špeciálne podmienky a v cene akú má klasická letecká doprava?

- Áno, z garáže na garáž a zaplatíte si napríklad za let do Paríža 50 eur na osobu. Sú dnes dostupné technológie k tomu, aby sa to aero dalo postaviť.

Porovnávali ste to s klasickou leteckou dopravou, ako to vychádza?

Prečítajte si tiež: Vynálezca Štefan Klein predstavil svoje nové lietajúce auto

- Analyzoval som súčasný stav a pozeral som sa na ekonomiku. Dnes ľudia pomerne masívne lietajú na veľkých lietadlách. Idete na dovolenku, tak letíte, je do dostupné. Ide o to, že ak sa má osobná letecká doprava rozšíriť, sú tam bariéry a tie treba prekonať. Zároveň treba udržať tú ekonomiku, lebo môžete si objednať vrtuľník, ale nezaplatíte ho.

Dnes je teda tá bariéra hlavne finančná?