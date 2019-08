Chovateľ z Veľkého Kamenca prišiel o zdravé ošípané

V obci choval najväčší počet ošípaných

6. aug 2019 o 14:00 Ľudmila Pramuková

VEĽKÝ KAMENEC. V obci majú 12 registrovaných chovateľov a 68 ošípaných. Najväčším chovateľom je 43-ročný súkromník Juraj Kulčár, ktorý vo svojej maštali choval až 40 ošípaných.

Všetky zvieratá mal zdravé a bez príznakov nákazy, no kvôli nariadeniu museli byť usmrtené aj tie jeho.

„Ráno som zaplakal, keď mi volali z Trebišova, že prídu v piatok (2. 8. 2019, zlikvidovať ošípané v obci Veľký Kamenec, pozn. red.). Neviem, ako to bude ďalej. Maštaľ mám vybavenú napájačkami, kŕmidlami, všetkým. Neviem, čo s tým, takéto som neplánoval,“ komentoval Kulčár vzniknutú situáciu.

V maštali choval štyri prasnice a zvyšné ošípané boli odstavčatá. Keďže poberá invalidný dôchodok, chov ošípaných bol jeho živobytím.

Africký mor ošípaných vírusová infekcia,

prejavuje sa u zvierat vysokými horúčkami, slabosťou, krvácaním v podkoží aj na slizniciach,

úmrtnosť dosahuje 95 percent. (svps.sk)

Mal zdravé kusy

S preventívnymi opatreniami začal v minulosti, ešte predtým, ako sa nákaza priblížila k maďarským hraniciam.

„My sme chránili ošípané už predtým, lebo o tej chorobe sme vedeli už pred dvoma rokmi. Dodržiavali sme v maštali všetky opatrenia a nedovolil som tam vstúpiť hocikomu, aby náhodou nepriniesol chorobu,“ vysvetlil. Pred oficiálnym potvrdením moru v obci dostal povolenie na usmrtenie niekoľkých ošípaných pre vlastné použitie.

„Tie väčšie odstavčatá som zabil, aby sme ich mali aspoň na mäso.“

Príde o tisíce eur

V prípade registrovaných chovov dostanú chovatelia za usmrtenie zvierat od štátu kompenzácie. Zatiaľ však nie je určené, v akej budú výške.

Pán Kulčár predpokladá, že ošípané budú ohodnocovať a podľa toho určia cenu. Za kompenzácie je rád, no je to len čiastočná útecha.

Juraj Kulčár choval v maštali 40 ošípaných. (zdroj: Ľudmila Pramuková)

„Doteraz som v okolí predával malé odstavčatá, no tieto som chcel dochovať na výkrm. Kvôli tomu som aj nakúpil jadrové krmivo a snažil som sa gazdovať tak, aby mi to vyšlo na vykŕmenie. Teraz to už však nevyužijem a nikto mi to nepreplatí,“ opísal následky Kulčár.

Ak by chovateľ Juraj Kulčár predával odstavčatá, tak by bol jeho celkový zisk vyše 2300 eur. Ošípané však chcel vykŕmiť sám a v tom prípade by za ne po predaji získal vyše 8600 eur.

O odkúpenie odstavčiat mal vždy záujem. V okolí bolo známe, že ponúka kvalitné ošípané.

“ „Ja mám 27-ročnú skúsenosť. Hocikto môže mať peniaze a kúpiť si auto, ale ak nemá skúsenosti v šoférovaní, tak mu to nepôjde. A rovnako je to aj pri chove zvierat.“ „ JURAJ KULČÁR, CHOVATEĽ Z VEĽKÉHO KAMENCA

„Ja som zároveň predával aj svoju česť. A vďaka kvalite som sa ju snažil nestratiť. Predať môžete hocičo, ale potom sa aj tak ukáže, aké zviera vám vyrastie. Niektorí kupujúci, keď prišli prvýkrát, tak si vyberali z malých prasiat. Vraveli mi, aby som chytil toto, ukázal im tamto. Keď prišli druhýkrát, tak mi povedali len počet kusov koľko chcú, pretože mi veria.“