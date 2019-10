Seniori si za sociálne služby priplatia

Mestská samospráva plánuje zdvihnúť ceny za sociálne služby.

16. okt 2019 o 15:07 Mária Rusnáková

KOŠICE. Od budúceho roka v priemere o 50 eur viac zaplatia mesačne klienti ubytovaní v Stredisku sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici.

Cenové navýšenie sa dotkne aj oblasti využívania elektrospotrebičov, ktoré majú na izbách. Zvýšenie cien za poskytovanie sociálnych služieb odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo (MsZ).



Približne o štvrtinu vzrastú úhrady za najčastejšie využívané sociálne služby – opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby. Poslanci schválili aj zvýšenie poplatku za používanie elektrospotrebičov, ktoré majú ubytovaní na izbách.

Podľa primátora mesta Košice, Jaroslava Polačeka zvyšovanie cien súvisí aj so zavedením príplatkov pre zamestnancov za nočnú prácu a prácu počas víkendu či so zdražovaním potravín.

„Museli sme pristúpiť k tomu, aby sme časť výkonov zdraželi, práve preto, že sa zmenilo množstvo zákonov a sú tam rôzne nové príplatky, ktoré musíme platiť zamestnancom, napríklad za nočné a víkendové služby,“ predstavil situáciu primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Taktiež pripomenul, že mnohí prijímatelia sociálnej služby majú v zmysle zákona možnosť uplatniť si rôzne zľavy. Tie súvisia napríklad so stupňom odkázanosti alebo s výškou dôchodku.

„Tým, ktorí majú dôchodky do 450 eur, v stredisku sociálnej pomoci kompenzujeme stravné sumou 75 centov denne. Nárast cien za služby v tomto stredisku tak bude omnoho nižší,“ povedal.

Dvojnásobné náklady

Poplatky chce mesto zdvihnúť aj za opatrovateľskú službu, tie majú ísť hore o polovicu. Náklady sa za posledných sedem rokov, pred ktorými sa naposledy menil cenník, až zdvojnásobili.

„Všeobecné závezné nariadenie je nastavené tak, aby mesto v budúcnosti nemuselo dramaticky meniť ceny. Naposledy sa podľa neho menili ceny v roku 2012,“ odôvodňuje Polaček.

Ak by úhrady neupravili, podľa magistrátu by v roku 2020 bolo potrebné schváliť minimálne o 80.000 eur viac z rozpočtu mesta Košice na to, aby zachovali poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov na úrovni tohto roku.

