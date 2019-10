Kauza Gorila vyhnala Košičanov do ulíc

Na zhromaždenie prišlo viac ako tisíc protestujúcich.

18. okt 2019 o 22:53 Peter Fedor, Mária Rusnáková

KOŠICE. Iniciatíva Za slušné Slovensko ako reakciu na údajnú nahrávku z kauzy Gorila zvolala v piatok protesty vo viacerých slovenských i svetových mestách. V metropole východu sa v piatok podvečer o 18:00 pri Dolnej bráne začali zhromažďovať stovky Košičanov, ktorý s odhodlaním vyšli do ulíc, aby prejavili svoj názor.

Úvod zhromaždenia bol otvorený netradičným spôsobom, a to spustením údajnej nahrávky rozhovoru Kočnera s Trnkom s cenzúrovanými vulgarizmami, ktorý sa éterom ozýval celým námestím. Neustále prichádzajúci protestujúci si mali možnosť z reproduktorov vypočuť dve nahrávky, týkajúce sa aj kauzy Gorila.



Protest s názvom Za spravodlivé Slovensko otvoril jeden z organizátorov, ktorý sa následne prihovoril publiku, že je veľmi vďačný za každého zúčastneného občana vzhľadom na náhle organizovanie protestu.

„Všetci tu stojíme preto, lebo nám to nie je jedno.Stretávame sa tu pravidelne a tentokrát sme vystúpili po dvoch dňoch, odkedy sa tieto obludnosti dostali na verejnosť. Ján Kuciak o Gorile písal, ale taktiež sa zúčastňoval protestov ako každý občan. Chcel by som týmto poprosiť o minútku ticha pre Jána a Martinu.“

Následne si viac ako tisíc zúčastnených uctilo pamiatku zavraždeného novínara Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Po úvodnom ceremoniáli sa začali verejnosti prihovárať aj ostatní organizátori protestu, medzi inými aj Tino Kantor, jeden zo zakladajúcich členov iniciatívy Za slušné Slovensko. "Musíme pokračovať a vyjsť do ulíc. Kočnerove nahrávky s bývalým generálnym prokurátorom mu slúžia ako jadrový kufrík. Robert Fico sa naďalej tvári, že je slušným politikom. Preto žiadame odchod Fica, Jankovskej a Trnku z verejného života. Zároveň chceme vyšetrovanie ich prepojení do štruktúr tohto štátu. Spoločnosť sa po Mečiarovi nenadýchla. My nikam neodchádzame, pokračujeme. To, čo sa deje u nás, by bolo divné aj pre Čečencov."

Ďalej pokračuje: „Bývalá štátna tajomníčka Slovenskej republiky Monika Jankovská sa v prípade vyšetrovania Mariána Kočnera zachovala ako posledná ľudská špina zo štvrtej cenovej skupiny. Fico a Pellegrini jej dokonca poďakovali za dobre odvedenú prácu. Práve preto žiadame odchod Fica, Pellegriniho aj Jankovskej z verejného života,“ dodal na koniec.

Na záver zhromaždenia vyjadrili organizátori protestu svoje jasné požiadavky, ktorými apelujú nie len na kompetentné osoby, ale aj na verejnosť: "Požadujeme okamžité pozastavenie funkcie Moniky Jankovskej v súdnictve, okamžitý odchod Dobroslava Trnku z funkcie, spoločne s Dušanom Kováčikom. Generálneho prokurátora Čižnára žiadame okamžite konať. Vo všetkých veciach. Kým nebudú všetci spravodlivo potrestaní, nepoľavíme."