Prepustený Vareha prehovoril

Po 9 rokoch je opäť na slobode.

15. jan 2020 o 17:50 Mária Rusnáková

TREBIŠOV. Meno Mikuláš Vareha alias kráľ Zemplína je celoslovensky mediálne známe. V roku 2014 bol odsúdený a uväznený za daňové podvody za takmer 60 miliónov eur.

Zo sabinovskej väznice, kde si odpykával 11-ročný trest, ho však prednedávnom podmienečne prepustili, vďaka čomu opäť začína svoj život na slobode. V Slovenskom Novom Meste, bez predchádzajúceho finančného zázemia a s elektronickým náramkom nariadeným ako kontrola technickými prostriedkami.

Po jeho podmienečnom prepustení vzniklo niekoľko otázok ohľadom jeho uväznenia či následnej adaptácie do spoločnosti.

Týždenníku MY NOVINY VÝCHODU poskytol Mikuláš Vareha exkluzívny rozhovor, v ktorom odpovedá na mnohé z týchto otázok.

O tom, ako prežíval svoje prvé či posledné dni vo väzení, aké má plány do budúcna v oblasti podnikania, o jeho zážitkoch z cely, ale aj o jeho politických ambíciách nám porozprával v rozhovore.

Vareha: Minulosť nezmeníte

Mikuláš Vareha strávil vo väzbe takmer deväť rokov, ktoré, ako sám hovorí, mu zobrali najlepšie roky života.

„Minulosť nezmeníte. Len môžete spomínať. Nikto mi tie roky v base nevráti späť. Najviac ma mrzí, že mi nebolo dopriate, aby som sa mohol oženiť, počať potomka,“ bilancuje Mikuláš Vareha uplynulých deväť rokov svojho života v úvode nášho rozhovoru.

Tvrdí tiež, že bol odsúdený neprávom.

„Neurobil som nič protizákonné, sedel som neprávom. Prokuratúra na mňa neuveriteľne tlačila aby som sa priznal, a to podľa zákona nemôže,“ hovorí.

Taktiež potvrdil, že sa bude právne snažiť o očistenie svojho mena.

„Určite plánujem informovať média o priebehu dokazovania mojej neviny. Ja trvám na svojom, že som nevinný,“ hovorí Vareha.

Ako ste prežívali svoje prvé dni vo väzbe?

Bežne čítate, počujete, že máte práva ako bežný občan aj vo väzbe. To však nie je pravda. Na všetko si musíte pýtať povolenie. Prídete zo života do pekla.

Máte jasné pravidlá, ktoré musíte rešpektovať, ináč budete potrestaný. Práva nemáte žiadne, len povinnosti v zmysle ústavného poriadku. Volá sa to register väzňa. Tlačia na vás, aby ste sa priznali. Ak trváte na svojej nevine, ste nepriateľom väznice.