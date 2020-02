Výstavba pamätníka pre Jána a Martinu rozhádala mesto

V Humennom sa kvôli výstavbe rozpútala názorová vojna.

5. feb 2020 o 20:01 Mária Rusnáková

HUMENNÉ. Už to budú dva roky, kedy bol novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová brutálne zavraždení v ich dome vo Veľkej Mači. Vražda mladého novinára rezonovala vo všetkých médiách a výrazne ovplyvnila aj ďalší vývoj v spoločnosti a na politickej scéne.

Vo viacerých mestách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí sú na toto smutné výročie ohlásené spomienkové zhromaždenia, aby si pripomenuli ich pamiatku a vyjadrili súdržnosť a jednotu v zápase za lepšiu spoločnosť.

V štyroch mestách Slovenska im boli dokonca postavené pamätníky či pamätné tabule. K nim by sa malo pripojiť aj mesto Humenné. Pri príležitosti druhého výročia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej by chcelo Neformálne občianske zoskupenie PRÍĎ A POZNAJ v Humennom postaviť pomník v centre mesta. Pomník by bol postavený z ich financií, nie z rozpočtu mesta.

Pamätník chcú kvôli spomienke

Aj napriek tomu však tento návrh po jeho oficiálnom vyhlásení rozdelil mesto na dva názorové tábory.Občianske združenie PRÍĎ A POZNAJ vníma výstavbu pomníka ako výstrahu pred okolnosťami vedúcimi k udalosti, ktorá otriasla celým Slovenskom. Pamätník by mal zároveň slúžiť na pripomenutie odvahy a neústupčivosti človeka pred hovorením pravdy.

„Vražda novinára a jeho snúbenice je udalosť, ktorá nezmazateľne poznačila novodobú históriu Slovenska. Pamätník by mal pripomínať život mladého novinára, ktorý za nás nevšímavých nemlčal a neohrozene načieral do morálnej stoky, tiahnucej sa za mnohými ´našimi ľuďmi´“, hovorí člen združenia Ján Mičovský, ktorý návrh výstavby pamätníka inicioval.

Pre vyhotovenie pamätníka oslovil známeho výtvarníka Fera Guldana, ktorý vypracoval jeho návrh.

„Fero je známy svojimi občiansky angažovanými dielami. Tvorí tam, kde mu to káže svedomie,“ hovorí Mičovský.

Pomník by sa mal nachádzať na južnom námestí mesta pred Vihorlatskou knižnicou, pričom by mal predstavovať otvorené okno obtočené drôtmi postavené na oceľových tyčiach vo výške 2,5 metra. Podľa Mičovského primátor mesta Miloš Meričko, ktorý je tiež členom daného združenia, s výstavbou pomníka súhlasí.

Primátor o výstavbe vie

„Primátor s pamätníkom, samozrejme, nemá problém, nie tak však niektorí mestskí poslanci. Myslia si, že ide z mojej strany o politický ťah,“ uvádza Mičovský.

Vedenie mesta je o návrhu informované. „Návrh na vybudovanie pamätníka Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej podalo Neformálne občianske zoskupenie PRÍĎ A POZNAJ, zastúpené Konštantínom Javorským a Jánom Mičovským. Tento návrh bol adresovaný primátorovi mesta, ktorý ho predložil na rokovanie Mestskej rady v Humennom,“ uviedla Katarína Sopková, vedúca kancelárie prednostky MsÚ a zástupkyne primátora mesta Humenné.

Ide o politickú kampaň?