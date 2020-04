Pred očami malých detí muž napadol rodičov v ich vlastnom dome

Dostal len podmienku.

10. apr 2020 o 23:35 Mária Rusnáková

TUŠICKÁ NOVÁ VES. Traumatický zážitok prežila rodina Eľkových, ktorá bola v utorok (7. apríla) ráno napadnutá neznámym útočníkom v ich vlastnom dome.

„Z pondelka na utorok uprostred noci o 2:30 nám do domu, DOKONCA PRIAMO DO SPÁLNE násilím vnikol nebezpečný psychicky chorý páchateľ, ktorý nás pred očami našich malých detí s kameňom v ruke brutálne bil do hlavy,“ píše na sociálnej sieti Robert Eľko, ktorého poznajú pod pseudonymom DJ Robin.

Ako informovala košická krajská hovorkyňa Lenka Ivanová, útočník sa rodine vyhrážal smrťou.

„40-ročný Humenčan vošiel na pozemok jedného z rodinných domov v obci Tušická Nová Ves (okr. Michalovce), kde po tom, čo poškodil na dvore zaparkované vozidlá značky Audi a Hyundai Santa Fé,“ uvádza hovorkyňa.

Chcel, aby vyšla žena, ktorá však v dome nebola, ani v ňom nemá trvalý pobyt. Búchal na vchodové dvere a kričal: „Otvor, lebo vás všetkých pozabíjam!“

Bil ich kameňom do hlavy

Následne na deviatich oknách a dverách po stranách domu rozbil sklenenú výplň a opakovane kričal: „Počítam do päť, ak mi ju nedáte, vojdem dnu a všetkých vás pozabíjam“, na čo do domu skutočne cez jedno z rozbitých okien vošiel, na poschodí fyzicky napadol majiteľa domu a jeho manželku, ktorých opakovane bil kameňom do hlavy, a tak im spôsobil početné tržno-rezné rany.