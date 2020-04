Napadnutý: Mohli sme byť všetci mŕtvi

Manželia Eľkovci podali sťažnosť na postup zasahujúcich policajtov.

26. apr 2020 o 21:06 Mária Rusnáková

TUŠICKÁ NOVÁ VES. Traumatický zážitok, ktorý prežila rodina Eľkovcov, žijúca v malej obci pri Michalovciach, poznamenal nielen obyvateľov obce, ale aj celé východné Slovensko. Róberta s jeho manželkou Antóniou napadol v noci 7. apríla agresívny útočník v ich vlastnom dome.

Najprv rozbíjal okná áut v záhrade, no po vniknutí do domu začal Róberta, majiteľa domu, ktorý bránil rodinu, tĺcť kameňom. Poranil ho na hlave, zranil aj jeho manželku Tonku. Všetko sa to udialo pred zrakmi ich dvoch malých detí.

Podali sťažnosť na políciu

Po dôslednom zvážení sa napadnutí manželia rozhodli podať sťažnosť na postup zasahujúcich policajtov. Sled udalostí totiž potvrdzuje, že k samotnému napadnutiu manželov v Tušickej Novej Vsi ani nemuselo dôjsť.

Na útočníka Petra, ktorý pochádzal z Humenného, volala ešte v deň pred samotným útokom políciu jeho vlastná manželka, ktorá oznámila, že nadrogovaný odišiel autom s ich malou dcérkou nevedno kam.

Po jeho nájdení a zadržaní povedala polícia vydesenej rodine, že bude ihneď prevezený do Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach, kde sa už v minulosti liečil zo závislosti od alkoholu.

„Ubezpečovali nás, že ho tam hospitalizujú. Báli sme sa ako o svoje zdravie, tak aj o zdravie Petra, keďže sa správal nevyspytateľne,“ hovorí brat útočníka Stanislav.

Petra však z doteraz neznámych dôvodov previezli zo psychiatrie na interné oddelenie Nemocnice v Humennom, odkiaľ následne ušiel a pod vplyvom omamných látok šoféroval do domu svojho brata v Brekove.

„Búchal na dvere a rukami rozbíjal okná na našom dome. Snažil sa dostať dnu, no nevyšlo mu to. Báli sme sa, čoho je schopný, tak sme znova zavolali políciu,“ pokračuje brat páchateľa.

Kým však polícia dorazila na miesto, útočník ušiel.