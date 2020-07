Práca pre 500 ľudí? Farmy niet, býva tam pár Rómov

Kvôli pozemkovým nezrovnalostiam areál kačacej farmy chátra.

14. júl 2020 o 19:35 Mária Rusnáková

DRAHŇOV. Na Zemplíne v blízkosti obci Drahňov mala vyrásť jedna z najväčších kačacích fariem, ktorá by zamestnala až päťsto ľudí. Dnes však objekt s 21 chovnými halami chátra a namiesto kačíc sa v ňom nachádzajú rómske rodiny.

Ochrana pred „Cigánmi“

„My to tu strážime, ak by sme tu neboli, tak by Cigáni všetko ukradli. Materiál, železo, už sa to párkrát chceli dostať, ale my sme ich nevpustili. Striedame sa na smeny. Cez deň sme tu my ženy a v noci strážia chlapi,“ hovorí jedna z „ochrankýň“ objektu.

Po dlhšom rozhovore sme však zistili, že areál chovných staníc vôbec neopúšťajú, pričom je v ňom ubytovaných niekoľko rodín.