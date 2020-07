Zemplínčania sa boja rakoviny z PCB látok, jeden zo starostov hovorí o ohrození celého Slovenska

Zvýšené hodnoty namerali u tretiny novorodencov.

29. júl 2020 o 20:18 Mária Rusnáková

HENCOVCE,POŠA,STRÁŽSKE. „Všetci sme tu chorí, zvykli sme si. Nič s tým neurobíme.“ Takto začínajú slová obyvateľky obce Hencovce, ktorá žije v tesnej blízkosti drevospracujúcej továrne Bukóza. Ako nám v úvode sama povedala, už dlho ju trápia zdravotné problémy.

„Kašlem, dusí ma a mám aj astmu. Nemyslím si, že to je náhoda, no ako to dokázať. Ja sama nezmôžem nič,“ trápi sa obyvateľka. Podľa jej slov je v obci nespočetne veľa ľudí, ktorí trpia nielen problémami s dýchacími cestami, ale aj onkologickou diagnózou.

„Môj sused zomrel na rakovinu, jeho žena tiež, teraz aj môj švagor, a to nehovorím o ďalších obyvateľov obce, o ktorých ani neviem. Nemôže to byť náhoda,“ dodáva.

„Viacerých sme pochovali“

Obrovská fabrika, ktorej meno bolo niekedy spomínané len v superlatívoch, je dnes strašiakom nielen pre miestnych, ale aj pre obyvateľov celého Vranovského okresu. Fasády rodinných domov, verandy či motorové vozidlá sú znečistené mazľavým prachom sfarbeným do čierna. Ján Šimko, ktorý v obci žije 57 rokov, nám sám názorne ukazuje popol, ktorý je usadený na parapetoch budov.

„Ja sám som pracoval v Bukóze vyše tridsať rokov. Viem, ako to tam chodilo v minulosti, aj ako to tam vyzerá dnes. Neznesiteľný zápach je to najmenej. Takmer všetci máme zdravotné problémy najmä s dýchacími cestami. Viacerých sme už aj pochovali,“ hovorí bývalý zamestnanec firmy.

Do budovy továrne sa bežný občan nedostane. Kontroly či médiá sa vraj musia hlásiť minimálne 24 hodín vopred. „Niekoľkokrát bola na nich volaná inšpekcia a vidíte sami, stále fungujú. Akoby sa nič nedialo,“ hovorí Ján.