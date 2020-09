Mladá žena bojuje o život: Neviem na čo poisťovňa čaká, asi kým prestanem dýchať

Nikole zlyhávajú pľúca. Existuje liek, ktorý by pomohol a schválilo ho aj Ministerstvo zdravotníctva SR ale zdravotná poisťovňa jej ho odmieta preplatiť.

8. sep 2020 o 21:14 Mária Rusnáková

HUMENNÉ. Mladá Nikola Kubišová (27) má celý život pred sebou. Bojí sa však, že sa staroby nedožije. Narodila sa totiž s najťažšou formou cystickej fibrózy.

Donedávna žila takmer normálny život, no jej zdravotný stav sa rapídne zhoršil. Postupne jej odchádzajú pľúca. Aktuálne je denne 24 hodín napojená na kyslíkový koncentrátor.

“Teraz, keď mi pľúca fungujú iba na 20%, mám problémy s prechádzkami a čokoľvek urobím sa veľmi zadýcham a musím byť pod kyslíkom. Život ako na vodítku,” hovorí nešťastná Nikola.

Aj napriek chorobe bola Nikola stále plná energie. Študovala, mala veľa priateľov, užívala si život ako to len šlo.

Pracovala tiež ako projektová manažérka, no kvôli zhoršenému zdraviu musela prestať. Teraz je viac ako rok doma, pričom pravidelne navštevuje nemocnice.

„Každú chvíľu som hospitalizovaná v nemocnici. Od októbra až do apríla som to striedala, chvíľu doma potom nemocnica a tak dookola. Lekári mi už nedávali nádej, hovorili, že to neprežijem. Až také zlé to so mnou bolo,“ pokračuje.

Ak by ste chceli Nikole finančne pomôcť s liečbou, prikladáme jej číslo účtu: IBAN: SK08 0900 0000 0051 7244 6933

Liek stojí 23-tisíc eur mesačne

Existuje však možnosť ako by Nikola mohla viesť normálny a plnohodnotný život.

„Mojou jedinou záchranou je liek Trikafta, ktorý je určený na liečenie tejto diagnózy. Ministerstvo zdravotníctva mi liek síce schválilo, avšak mesačná liečba stojí 23 000 eur a poisťovne liek nepreplácajú. Je to neskutočne veľa peňazí, nemám šancu si to z vlastného uhradiť,” hovorí so zúfalstvom Nikola.