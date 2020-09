Pandémia koronavírusu zakryla na Zemplíne iné ochorenia

Každých 45 minút zomrie človek zbytočne, konštatujú odborníci.

23. sep 2020 o 19:27 Magda Haburová

MICHALOVCE. Kým svetom otriasa pandémia koronavírusu, v jej tieni akosi zostávajú iné choroby, ktorých liečenie je priebežne aktuálne aj na východnom Slovensku.

Na mimoriadnej tlačovej besede v michalovskej nemocnici na to pred niekoľkými dňami upozornili vedúci predstavitelia Svet zdravia, a.s. do portfólia ktorej patrí aj táto nemocnica.

Špeciálne ide o cievnu mozgovú príhodu, ktorá vlani v jej regióne postihla až 2977 pacientov, ktorí sa teoreticky mohli podrobiť cievnemu intervenčnému zákroku a tak výrazne zvýšiť šance na prežitie.

Odborníci tvrdia, že je to veľmi vážna diagnóza, ale s veľmi slabou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti obzvlášť na východnom Slovensku.

Regióny východného Slovenska majú iba dve dostupné pracoviská, ktoré tento výkon poskytujú. Obidve sa ale nachádzajú v Košiciach.

V porovnaní s priemerom Slovenska, sa k život zachráňujúcemu zákroku dostane menej o viac ako polovicu pacientov. Ale v porovnaní so západným Slovenskom, je to dokonca až trojnásobne menej.

Ťažké srdce na štátnu poisťovňu