Petkovčanov vyľakalo tornádo, rátajú škody

Boli sme v obci deň po vyčíňaní tornáda.

6. aug 2021 o 14:50 Mária Dudová-Bašistová

PETKOVCE. Bol by to večer, ako každý iný. Obyčajný augustový. Aj keď sa nad obcou Petkovce vo Vranovskom okrese zmrákalo a predpoveď hlásila búrky.

Tu si však búrku „užili“ tak, ako ešte asi nikdy. Malou dedinou sa prehnalo tornádo. To bralo z domov strechy, avšak nezobralo ešte ľudskosť.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/X8PTiB5qhVo

Smutný pohľad dookola

Do obce vchádzame na druhý deň po tom, čo sa ňou prehnalo tornádo, krátko pred desiatou dopoludnia.

Petkovce sú od krajského mesta vzdialené 35 kilometrov, mimo hlavného ťahu do Vranova nad Topľou.

Už hneď za značkou oznamujúcou vstup do intravilánu obce je na ceste plno ľudí a áut. Nie sú to len osobné, ale aj terénne a jedna dodávka elektrikárov.

Všade po ceste je plno konárov, okolo cesty trčia z priekopy pokrčené plechy. Spúšť, strašný pohľad.

Po dvoroch chodia ľudia, ktorí upratujú, mieša sa zvuk áut so zvukmi motorových píl. Chlapi z jednej strany kývajú na tých na druhej strane.

Spoza volantu to vyzerá pri pomalom prejazde ako mierny chaos, ale v skutočnosti je to zorganizovaná pomoc, pri ktorej sa doslova spája celá dedina.

Voľné miesto na zaparkovanie sa nájde vo vyšnej časti obce, ktorá je rozložená v mierne svahovitom teréne.

Je to tesne blízko obecného úradu. K nemu kráča pán, pozdravíme ho. A on sa s unaveným úsmevom pri pohľade na zaparkované auto pýta, či sme prišli pozrieť na kalamitu. V obci so 136 obyvateľmi pozná každý každého.

Vysvitne, že je to sám starosta obce Pavol Hybala. Napriek únave ochotne pozýva do svojej kancelárie. A tu, vo svojom pomyselnom druhom domove, sa rozhovorí.

Starosta: Bol to šok

„Práve som bol tu, na úrade, keď to prišlo. Začalo pršať, počul som veľký hluk, vietor, hukot. Vyšiel som preto vonku pred dvere. A tam v diaľke som videl veľký vír. Bolo to pár sekúnd,“ spomína na okamihy z večera.

Počas rozprávania mu štyrikrát zazvoní telefón. Volajú z iných médií, ľudia, ktorí prichádzajú s technikou, ďalší z úradov, ktorí majú prísť situáciu skontrolovať. Jeden telefonát je z českých médií. Petkovce sa z večera do rána stali známymi.

„Škoda, že to nebolo pri niečom pozitívnejšom,“ zhodneme sa so starostom.

Hlavú má plnú toho, čo sa stalo i čo nasledovalo.

Pohľad, ktorý sa mu naskytol po tom, čo po asi minútu trvajúcom vyčíňaní v obci ostalo, pomenoval len jedným slovom.