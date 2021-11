Vedeli ste, že maslo sa perie?

Neobyčajná chuť masla, ktorá vyvolá spomienky nejednému človeku na detstvo. Šľahačková chuť 82% čerstvého masla z Breznianskej mliekarne je ovplyvnená tradičnými postupmi výroby, medzi ktoré patrí aj pranie masla.

Mútili ste v detstve maslo?

Šťastní tí, ktorí trávili svoje detstvo na dedine či farme u starých rodičov. Zážitky z kŕmenia domácich zvierat, ktoré slúžili ako sprostredkovatelia dôležitých domácich produktov od mlieka až po vajíčka zanechávajú u detí pocity dôležitosti, pokory, ale i zodpovednosti.

Ak ste niektorí zažili dojenie kráv, nosenie mlieka pre susedov v hliníkových konvách, mútenie masla, istotne ste mali detstvo plné zodpovednosti. Veď predsa správne namútiť maslo nie je jednoduché, ale hlavne to nie je chvíľková záležitosť. Pomalé mútenie čerstvého mlieka je jednou z dôležitých častí technologického postupu v Breznianskej mliekarni.

Výnimočná chuť potrebuje svoj čas

Mlieko, ktoré vyhovuje na základe skúšok, je potrubím prečerpané z mliečnice do mliekarne. Následne sa pasterizuje v pastéri a zohrieva. V dôležitom nasledujúcom kroku, keď sa dostáva do odstredivky, sa mliečny tuk začne oddeľovať. Oddeľuje sa teda smotana od mliečnej plazmy. Takto získame kvalitnú smotanu, ktorá opäť prechádza potrubím do pastéra. Smotana sa pasterizuje a následne sa schladí. Čas zrenia po pasterizácií je niekedy deň, alebo viac. Po zrení sa smotana prečerpá do máselnice. Tu prichádza na rad dôležitý proces, a to miešanie. Aby sa vytvorilo maslové zrno, je potrebné zozačiatku smotanu premiešať rýchlymi otáčkami. Kto zažil ručné mútenie, vie, že takto vznikne aj cmar. Ten sa týmito rýchlymi otáčkami oddelí od masla a vypustí sa ventilom. Maslo takto perieme ešte niekoľkokrát v pitnej vode, až kým nedosiahneme požadované množstvo vody v masle. Praním maslo získa správnu konzistenciu a chuť. Už viete, prečo sa breznianske maslo perie a má lahodnú šľahačkovú chuť.

Maslo, ktoré chutí ako šľahačka, a predsa má 82% mliečneho tuku

Dobré maslo spoznáme podľa pevnej konzistencie a bielej farby, a presne také sa vyrába v Breznianskej mliekarni. Neodolateľná chuť, ktorú budete natierať nielen na čerstvé pečivo, vás presvedčí o kvalite, čerstvosti a fakte, že takto môže chutiť iba tradične vyrábané maslo.

Maslo Breznianskej mliekarne sa stane neodmysliteľnou súčasťou vašej kuchyne, jedálnička a nájde si zaslúžené miesto vo vašej chladničke. A kto vie? Možno práve táto chuť bude u vašich detí či priateľov vyvolávať spomienky.